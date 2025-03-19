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 | Dilek Ulusan

Ceyda Düvenci eski eşiyle mahkemelik oldu

Şu sıralar Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, eski eşi Engin Akgün ile mahkemelik oldu. Melisa adında serebral palsi hastası kızı bulunan Ceyda Düvenci, nafaka için mahkemenin yolunu tuttu.

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Ceyda Düvenci eski eşiyle mahkemelik oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 14:30

Umutsuz Ev Kadınları, Binbir Gece, Sakla Ben, ve Dikkat Bebek Var gibi projelerde yer alan Ceyda Düvenci, 2008 yılında evlendiği Engin Akgün ile 2013 yılında boşandı. 14 yaşında Melisa adında kızları olan çift mahkemelik oldu.

CEYDA DÜVENCİ EŞĞİNİ MAHKEMEYE VERDİ

Ceyda Düvenci, 14 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa'nın babası Engin Akgün ile mahkemelik oldu. Ceyda Düvenci, Engin Akgün'ün kızları Melisa için ödediği bin liralık nafakanın 100 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Müziğe olan yeteneğiyle dikkat çeken, oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Nur Akgün'ün "sahne" hayali gerçek oldu. Melisa, şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine katıldı. Ceyda Düvenci ve eski eşi Engin Akgün de konseri izleyenler arasında yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SERENRAL PALSİ NEDİR?
Serebral palsi (SP), doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında beyin hasarı sonucu ortaya çıkan ve hareket, duruş, kas kontrolü gibi motor becerileri etkileyen kalıcı bir bozukluktur.
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