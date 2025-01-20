Arzu Sabancı önce paylaştı sonra sildi! Hacı Sabancı gündemi aileyi karıştırdı

20 Ocak 2025 11:09 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:12

Hacı Sabancı, Fatma D. isimli kadının açtığı DNA testi sonucuna göre, 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun yüzde 99.99'luk oranla babası olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili sessizlik devam ederken, Arzu Sabancı'nın paylaşımı paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı​'nın 42 yaşındaki Fatma G. tarafından açılan DNA testi sonucunda 4 yaşındaki Uzay​'ın babası olduğu ortaya çıktı. Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı’nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranı ile tespit edildi. Sabacı ailesinin konuyla ilgili ne söyleyeceği merak konusu olurken, Arzu Sabancı​'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Adli Tıp Kurumu tarafından gelen sonuçlarla Hacı Sabancı'nın Uzay adlı çocuğun yüzde 99,99'luk doğruluk payıyla babası olduğu ortaya çıktı. Hacı Sabancı konuyla ilgili sessizliğini korurken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Nazlı Sabancı​ ve kızını paylaştı.

Gündeme bomba gibi düşen olaydan sonra Arzu Sabancı paylaşımıyla çok konuşuldu. Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı önce paylaştı sonra ise sildi.

Arzu Sabancı paylaşımında "Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü" yazmıştı. Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Arzu Sabancı paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

Hakan Sabancı ise sessizliğini korurken, tüm fotoğraflarını yoruma kapattı. Hacı Sabancı'ya tepki gösterdi. Sabancı ailesi "Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız" diyerek Hacı Sabancı'ya sitem ettiği ortaya çıktı.