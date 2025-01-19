Hacı Sabancı'nın babalık davasında flaş gelişme! 'DNA testi sonucu belli oldu'

19 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:37

Ünlü iş adamı Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki oğlunun babası olduğunu iddia eden F. D. isimli kadının, açtığı babalık davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkemenin, Adli Tıp Kurumu'ndan talep ettiği DNA testinin sonucu belli oldu. İşte ses getirecek raporun detayları...

Hacı Sabancı'dan Uzay adında oğlu olduğunu iddia eden F.D. için açıklama geldi

Hacı Sabancı'dan Uzay adında oğlu olduğunu iddia eden F.D. için açıklama geldi

Magazin dünyasının uzun süredir konuştuğu ünlü iş insanı Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. F.D. isimli kadının, geçen yıl 4 yaşındaki Uzay adındaki oğlunun Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla açtığı davada, mahkeme tarafından talep edilen DNA testinin sonucu belli oldu.

YÜZDE 99.99 BABASI ÇIKTI

Oda TV'de yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştırılan raporun sonucuna göre Hacı Sabancı yüzde 99,99 küçük çocuğun babası çıktı. Raporda “Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne F.D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı.

Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99,99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

3 YIL ÖNCE NAZLI KAYI İLE EVLENMİŞTİ

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu olan Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile hayatını birleştirmişti. Ancak F.D. isimli şahsın geçen yıl açtığı davada 2 Şubat 2021 tarihinde doğan oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle çiftin evliliğinin üzerine kara bulutlar çökmüştü.

F.D., mahkemeden oğlu Uzay D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

SABANCI CEPHESİ "İFTİRA" DEMİŞTİ

Buna karşın Hacı Sabancı'nın avukatı, yazılı bir açıklama yapmış iddianın 'Sabancı ailesine yönelik bir iftira' olduğunu ileri sürmüştü. Açıklamada "Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır" ifadelerine yer vermişti.