Asena, 25 yıl sonra barıştığı İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: Hesapları kapattım

Asena, 25 yıl küs kaldığı İbrahim Tatlıses ile yılbaşı gecesi barıştı. İbo Show'a katılan Asena, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Asena, "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim, yüklerimden arınmak ve hesapları kapatmaktı" şeklinde cevap verdi.

ASENA, İBO SHOW'A KATILDIKTAN SONRA GELEN TEPKİLERİ ANLATTI

Asena, İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına katılmasıyla ilgili de konuştu. 25 yıl sonra Tatlıses ile barışan Asena; "Canım milletim çok espritüel. Birkaç tanesinde yerlere yattım. İnsanlar, komik videolar hazırlamış. Çok güldük. Z kuşağı da beni tanıdı, biraz değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı. Bana neler attılar, hangi birisini paylaşayım bilemedim" diyerek gülümsedi.

Asena, teklifin 'İbo Show'un yapımcısından geldiğini söyleyerek; "Birebir Polat (Yağcı) beyle görüştüm, teklif onun üzerinden geldi " dedi.

ASENA, İBRAHİM TATLISES İLE BARIŞINCA NELER HİSSETTİ?

Asena, basın mensuplarının, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna ise "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" diyerek, kimseye küs olmadığını belirtti.

Yıldız Tilbe ise 'İbo Show'un yılbaşı programında Bülent Ersoy'un elmaslarını incelemesi hakkında; "O diva, orijinaldir. Divamız çakma takmaz diye düşünüyorum" dedi.

Makyajsız görünen ikiliden Yıldız Tilbe; "İkimiz de hortladık geldik" diyerek espri yaptı. Ardından Tilbe yeni saçları hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı; "Beğendiniz mi? Değişik oldu. Birkaç hafta sonra çıkaracağız" diyerek, gülümsedi.