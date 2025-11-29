Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiaları sonrası Nez Demir de yaşadıklarını anlattı

Bez Bebek oyuncularından Asena Keskin ve Evrim Akın arasındaki krize sosyal medya fenomeni Nez Demir de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, 'Yıllar önce programına katılmıştım. Aynı şeyi bana da yapmıştı. Bende bile travma oluşturmuş olabilir. Tavırları, ukala hareketleri, aşağılayıcı bakışlarıyla beni alaşağı etmişti.' dedi.

FENOMEN NEZ DEMİR DE ASENA KESKİNCİ İLE EVRİM AKIN TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Yıllar önce Akın'ın sunduğu programa davet edildiğini söyleyen Nez Demir, "Aynı şeyi bana da yapmıştı. Bende bile travma oluşturmuş olabilir. Tavırları, ukala hareketleri, aşağılayıcı bakışlarıyla beni alaşağı etmişti. Suratıma bakmıyordu, bir havalar bir cakalar. O dönem çok küçüktüm. Bir abla olarak bana destek olacağına onurumu kırmaya çalışmıştı. O dönem toy olduğum için de çıkıp hiçbir şey yapamamıştım. Şimdi onları izleyince benim aklıma da geldi söylemek istedim. Yalandan ağlama, o kız ne diyorsa doğrudur. O dönem bana yaptıklarının karşılığını veremeyince çok içime oturmuştu ama zamanla unutmuştum. Şimdi tekrardan görünce sessiz kalamadım. Tam da öyle bir kadın. Alaycı, aşağılayıcı, psikolojik şiddet uygulayan, kibirli biri. ' dedi.

EVRİM AKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Ağlamaktan zaman zaman konuşamayan Evrim Akın düzenlediği basın toplantısında, "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullanarak hakkındaki iddiaları yalanladı.