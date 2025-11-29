Menü Kapat
13°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiaları sonrası Nez Demir de yaşadıklarını anlattı

Bez Bebek dizisinde henüz çocuk oyuncu olan Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde o dönem Evrim Akın tarafından şiddete maruz kaldığını belirtmiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Asena Keskinci ile Evrim Akın olayına fenomen Nez Demir de dahil oldu.

Bez Bebek oyuncularından Asena Keskin ve Evrim Akın arasındaki krize fenomeni Nez Demir de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, 'Yıllar önce programına katılmıştım. Aynı şeyi bana da yapmıştı. Bende bile travma oluşturmuş olabilir. Tavırları, ukala hareketleri, aşağılayıcı bakışlarıyla beni alaşağı etmişti.' dedi.

FENOMEN NEZ DEMİR DE ASENA KESKİNCİ İLE EVRİM AKIN TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Yıllar önce Akın'ın sunduğu programa davet edildiğini söyleyen Nez Demir, "Aynı şeyi bana da yapmıştı. Bende bile travma oluşturmuş olabilir. Tavırları, ukala hareketleri, aşağılayıcı bakışlarıyla beni alaşağı etmişti. Suratıma bakmıyordu, bir havalar bir cakalar. O dönem çok küçüktüm. Bir abla olarak bana destek olacağına onurumu kırmaya çalışmıştı. O dönem toy olduğum için de çıkıp hiçbir şey yapamamıştım. Şimdi onları izleyince benim aklıma da geldi söylemek istedim. Yalandan ağlama, o kız ne diyorsa doğrudur. O dönem bana yaptıklarının karşılığını veremeyince çok içime oturmuştu ama zamanla unutmuştum. Şimdi tekrardan görünce sessiz kalamadım. Tam da öyle bir kadın. Alaycı, aşağılayıcı, psikolojik uygulayan, kibirli biri. ' dedi.

Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiaları sonrası Nez Demir de yaşadıklarını anlattı

EVRİM AKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Ağlamaktan zaman zaman konuşamayan Evrim Akın düzenlediği basın toplantısında, "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullanarak hakkındaki iddiaları yalanladı.

Asena Keskinci'nin Evrim Akın iddiaları sonrası Nez Demir de yaşadıklarını anlattı
Sıkça Sorulan Sorular

NEZ DEMİR KİMDİR?
Oyuncu ve fenomen Nez Demir 1987 Kocaeli doğumludur. lk olarak İnstagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başlamıştır. Zaman içerisinde takipçilerin birbirini etiketlemeleri sonucunda sayfası büyümüştür
