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 | Dilek Ulusan

Asitleri birbirine karıştıran Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kendi hayatını anlattığı kitapta Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında ise skandal bir ifade yer aldı. "Hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün ise eczacılık öğrencilerine konferans verdi.

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Asitleri birbirine karıştıran Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 14:12

Şeyma Subaşı, kitabının “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında Hyaluronik asit yerine “hidrolik asit” ifadesinin yer alması sonrası dava edilmişti. Şeyma Subaşı yıllar sonra eczacılık öğrencilerine konferans verdi.

HYALURONİK ASİT İLE HİDROLİK ASİDİ BİRBİRİNE ŞEYMA SUBAŞI, ECZACILIK FAKÜLTESİNDE KONFERANS VERDİ

Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Asitleri birbirine karıştıran Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi!

Şeyma Subaşı 2019 yılında çıkardığı kitabında “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında ise skandal bir ifade yer aldı. Şeyma Subaşı, hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulundu. Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit.

Asitleri birbirine karıştıran Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi!
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Sıkça Sorulan Sorular

ŞEYMA SUBAŞI İLE ACUN ILICALI NE KADAR EVLİ KALDI;?
2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşamıştır. Çift, Mayıs 2023'te evlendi ve aynı yılın Eylül ayında boşandı.
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