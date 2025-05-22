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 | Dilek Ulusan

Aşk-ı Memnu çiftliği satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Bir döneme damga vuran Aşk'ı Memnu dizisiyle popüler olan mekan satışa çıktı. Aşk'ı Memnu dizisinde Adnan Ziyagil'in ablası Arsen Hanım'ın çiftlik evi rekor bir fiyata satışa çıktı.

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Aşk-ı Memnu çiftliği satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 11:12

Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı Aşk'ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın 23 odalı görkemli Çatalca çiftliği, 135 milyon TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.

AŞK'I MEMNU'DAKİ ÇİFTLİK EV 135 MİLYON TL'YE SATILIYOR

Televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Aşk-ı Memnu, yalnızca güçlü oyunculukları ve çarpıcı senaryosuyla değil, aynı zamanda unutulmaz mekânlarıyla da izleyicisinin hafızasında kaldı. Bu ikonik dizinin en çok hatırlanan çekim alanlarından biri olan Arsen Hanım'ın Çatalca'daki çiftlik evi oldu.

Aşk-ı Memnu çiftliği satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

2008 ve 2010 yılları arasında yayınlanan Aşk'ı Memnu dizisinde kullanılan mekanlar yıllar geçse de popülerliğini sürdürüyor. 23 odaya sahip olan yapı, taş mimarisi, geniş arazisi ve doğal dokusuyla hem gayrimenkul meraklılarının hem de nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Aşk'ı Memnu'daki çiftlik evi tam tamına 135 milyon TL'ye alıcısını bekliyor.

Aşk-ı Memnu çiftliği satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Aşk-ı Memnu çiftliği satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
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