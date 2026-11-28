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İstanbul
Sinema ve televizyon dünyasında oyuncuların kariyer kararlarını kimin verdiği yeniden tartışma konusu oldu. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin yönetmeni ve hikâye yazarı İpek Sorak, Türker Akıncı'nın programına konuk olarak sektörün perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başrol için anlaştıkları oyuncunun çekim hazırlıklarına haftalar kala projeden çekildiğini açıklayan Sorak, bazı oyunculara gelen dizi teklifleri nedeniyle filmin bir yıl ertelendiğini belirtti. Devrim Özkan'ın ise daha önce senaryodan haberdar olmadığını söyleyen yönetmen, bazı menajerlerin sinema filmi tekliflerini oyuncularıyla paylaşmayabileceğine dikkat çekti.
Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin yönetmeni İpek Sorak, yapım sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Başrol için anlaştıkları oyuncunun çekim hazırlıklarına haftalar kala projeden çekildiğini belirten Sorak, bu durumun filmin planlarını etkilediğini söyledi. Yaşanan gelişmenin ardından yapım ekibi, projeyi yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.
İpek Sorak, film hazırlıklarının uzamasında oyunculara gelen dizi tekliflerinin de etkili olduğunu ifade etti. Bazı oyuncuların uzun süre devam edebilecek dizi projelerini tercih edebildiğini belirten yönetmen, sinema filminin bu nedenle ertelendiğini anlattı. Sorak, dizi projelerinin bir, iki hatta üç yıl sürebildiğini, sinema filmlerinin ise tek seferlik bir çalışma olduğunu hatırlattı.
Oyuncu menajerlerinin sektördeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpek Sorak, bazı menajerlerin maddi açıdan daha kazançlı olan dizi projelerini önceliklendirdiğini söyledi. Bu nedenle sinema filmi tekliflerinin oyunculara hiç iletilmeyebileceğine dikkat çeken Sorak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar menfaatlerini düşünebiliyorlar. Bir dizi var, tutarsa bir sene, iki sene, üç sene gidebilir. Ama sinema filmi var, bir seferlik bir iş. Menajeri, oyuncusuyla bu fikri paylaşmıyor olabilir. Hiç paylaşmayabilir."
İpek Sorak'ın açıklamalarında Devrim Özkan'la ilgili sözleri de dikkat çekti. Yönetmen, Özkan'ın daha önce senaryodan haberdar bile olmadığını söyledi. Bu açıklama, oyuncuların önüne gelen projelerden ne ölçüde haberdar olduğu ve menajerlerin kariyer kararlarındaki etkisi konusunda yeni soruları gündeme getirdi.
İpek Sorak'ın açıklamaları, oyuncu menajerlerinin yalnızca teklifleri değerlendiren kişiler olmadığını, aynı zamanda oyuncuların proje seçimlerinde de etkili olabildiğini ortaya koydu. Özellikle sinema ve televizyon projeleri arasındaki çalışma süresi ve kazanç farkı, oyuncuların kariyer tercihlerinde belirleyici olabiliyor. Sorak'ın sözleri ise sektörde menajerlerin oyuncular adına hangi kararları aldığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
İpek Sorak'ın açıklamaları, sinema sektöründe oyuncu menajerlerinin etkisini yeniden gündeme taşıdı. Yönetmenin yaşadığı deneyimler ve dikkat çeken sözleri, oyuncuların kariyer yolculuğunda kendi kararlarını ne ölçüde verebildiği sorusunu da beraberinde getirdi.