Sinema ve televizyon dünyasında oyuncuların kariyer kararlarını kimin verdiği yeniden tartışma konusu oldu. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin yönetmeni ve hikâye yazarı İpek Sorak, Türker Akıncı'nın programına konuk olarak sektörün perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başrol için anlaştıkları oyuncunun çekim hazırlıklarına haftalar kala projeden çekildiğini açıklayan Sorak, bazı oyunculara gelen dizi teklifleri nedeniyle filmin bir yıl ertelendiğini belirtti. Devrim Özkan'ın ise daha önce senaryodan haberdar olmadığını söyleyen yönetmen, bazı menajerlerin sinema filmi tekliflerini oyuncularıyla paylaşmayabileceğine dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün yönetmeni İpek Sorak'tan oyuncu menajerlerine olay sözler! Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin yönetmeni İpek Sorak, başrol oyuncusunun çekimlere haftalar kala projeden çekildiğini, dizi teklifleri nedeniyle filmin bir yıl ertelendiğini ve menajerlerin sinema tekliflerini oyuncularla paylaşmayabildiğini açıkladı. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin başrolü için anlaşılan oyuncu, çekim hazırlıklarına haftalar kala projeden çekildi. Oyunculara gelen dizi teklifleri ve dizilerin daha uzun süreli projeler olması nedeniyle sinema filmi bir yıl ertelendi. İpek Sorak, bazı menajerlerin maddi açıdan daha kazançlı dizi projelerini önceliklendirerek sinema filmi tekliflerini oyuncularıyla hiç paylaşmayabileceğini söyledi. Sorak, oyuncu Devrim Özkan'ın daha önce senaryodan haberdar bile olmadığını ifade etti.

İPEK SORAK BAŞROL OYUNCUSUNUN PROJEDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin yönetmeni İpek Sorak, yapım sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Başrol için anlaştıkları oyuncunun çekim hazırlıklarına haftalar kala projeden çekildiğini belirten Sorak, bu durumun filmin planlarını etkilediğini söyledi. Yaşanan gelişmenin ardından yapım ekibi, projeyi yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.

DİZİ TEKLİFLERİ NEDENİYLE FİLM BİR YIL ERTELENDİ

İpek Sorak, film hazırlıklarının uzamasında oyunculara gelen dizi tekliflerinin de etkili olduğunu ifade etti. Bazı oyuncuların uzun süre devam edebilecek dizi projelerini tercih edebildiğini belirten yönetmen, sinema filminin bu nedenle ertelendiğini anlattı. Sorak, dizi projelerinin bir, iki hatta üç yıl sürebildiğini, sinema filmlerinin ise tek seferlik bir çalışma olduğunu hatırlattı.

"BAZI MENAJERLER SİNEMA FİLMİ TEKLİFLERİNİ OYUNCULARIYLA PAYLAŞMAYABİLİR"

Oyuncu menajerlerinin sektördeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpek Sorak, bazı menajerlerin maddi açıdan daha kazançlı olan dizi projelerini önceliklendirdiğini söyledi. Bu nedenle sinema filmi tekliflerinin oyunculara hiç iletilmeyebileceğine dikkat çeken Sorak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar menfaatlerini düşünebiliyorlar. Bir dizi var, tutarsa bir sene, iki sene, üç sene gidebilir. Ama sinema filmi var, bir seferlik bir iş. Menajeri, oyuncusuyla bu fikri paylaşmıyor olabilir. Hiç paylaşmayabilir."

DEVRİM ÖZKAN SENARYODAN HABERDAR DEĞİL MİYDİ?

İpek Sorak'ın açıklamalarında Devrim Özkan'la ilgili sözleri de dikkat çekti. Yönetmen, Özkan'ın daha önce senaryodan haberdar bile olmadığını söyledi. Bu açıklama, oyuncuların önüne gelen projelerden ne ölçüde haberdar olduğu ve menajerlerin kariyer kararlarındaki etkisi konusunda yeni soruları gündeme getirdi.

OYUNCULARIN KARİYER KARARLARINI MENAJERLERİ Mİ BELİRLİYOR?

İpek Sorak'ın açıklamaları, oyuncu menajerlerinin yalnızca teklifleri değerlendiren kişiler olmadığını, aynı zamanda oyuncuların proje seçimlerinde de etkili olabildiğini ortaya koydu. Özellikle sinema ve televizyon projeleri arasındaki çalışma süresi ve kazanç farkı, oyuncuların kariyer tercihlerinde belirleyici olabiliyor. Sorak'ın sözleri ise sektörde menajerlerin oyuncular adına hangi kararları aldığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

İpek Sorak'ın açıklamaları, sinema sektöründe oyuncu menajerlerinin etkisini yeniden gündeme taşıdı. Yönetmenin yaşadığı deneyimler ve dikkat çeken sözleri, oyuncuların kariyer yolculuğunda kendi kararlarını ne ölçüde verebildiği sorusunu da beraberinde getirdi.