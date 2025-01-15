Aşkım Kapışmak, Hülya Avşar ile Halit Ergenç'e ateş püskürdü!

15 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:39

Türk yazar Aşkım Kapışmak sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, son dönemde tekelleşme iddialarıyla ilgili açıklama yapan Hülya Avşar ile Halit Ergenç hakkında konuştu:

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya ve Bergüzar Korel gibi birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündemde. Oyuncular ikiye bölünürken, Hülya Avşar​ ve Halit Ergenç​'in açıklaması da gündem oldu.

HÜLYA AVŞAR'IN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Hülya Avşar tekelleşme iddialarıyla ilgili, "Ben bireysel güçlenmeye çok inandığım için, bireysel güç, bireysel kuvvet... Kendini yetiştirmelisin, kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı, sana gelmeliler yani. Dolayısıyla ben bu konuda öyle bir şey yaşamadım ama bana göre çok büyütüyorlar olayları" diye konuştu. Yani, hayat bu arkadaşlar. Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini çok fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Açıkçası kimsenin canı yanmadıysa, kimsenin parası çalınmadıysa... Hakkı yenmiş olabilir de, her meslekte var bu" dedi.

HALİT ERGENÇ: AHLAKSIZ BİRTAKIM OLAYLAR

Muhabirlerin sorularını cevaplayan oyuncu Halit Ergenç, Ayşe Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu belirterek, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Rekabet Kurumu'nun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle." dedi.

AŞKIM KAPIŞMAK'TAN HÜLYA AVŞAR VE HALİT ERGENÇ'E AĞIR SÖZLER

Güçlü olmak zorundasın. Bilmem ne. Verdiğiniz örneklere bir bakın ya. Bu kapitalizm faşist söylemler hayırdır? Siz hani insancıldınız, hümanisttiniz, eşitlikçiydiniz. Eylemlerde boy gösterdiniz böyle insanlık adına. Sizin sağınız solunuz para arkadaş başka hiçbir şey değil. Bunlar böyle yaşlandıkça milyon dolarları toparlarlar. Yüzde 99’u araştırın hepsinin yurt dışında vatandaşlığı var. Niye? Ülkede bir şey olursa kaçalım diye. Eleştirdiğimiz Suriyeliden bir farkınız yok sizin. Siz bu ülkede bir şey olursa özel uçakla kaçalım. Kaç gencin önünü açtınız, destek oldunuz. Yol verdiğiniz eğitim verdiniz. Her programda siz olun, her projede siz olun. Ödünüz kopuyor unutulacaksınız diye” sözleriyle gündem oldu.