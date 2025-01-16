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Aslı Bekiroğlu aşkı buldu! İnci Taneleri oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile görüntülendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 12:03 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:03

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, dün akşam Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına yeni sevgilisiyle katıldı. Aslı Bekiroğlu, İnci Taneleri dizisi oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile birlikte katıldı.

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, rol adlığı Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına yeni sevgilisiyle katıldı. Koşar adım kameralardan kaçan çifti, soruları cevapsız bıraktı. 

ASLI BEKİROĞLU İLE FURKAN RIZA DEMİREL'İN SEVGİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 

Aslı Bekiroğlu yeni filminin galasına İnci Taneleri dizisinde rol alan Furkan Rıza Demirel ile beraber katıldı. Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, ilk kez el ele görüntülendi. Galaya birlikte gelen çift, kameraları görünce panik oldu. Bir ara panikle Aslı Bekiroğlu’nu unutan Demirel, röportaj taleplerini ise “Romantizm asla beklemez” sözleri ile geri çevirdi. Aslı Bekiroğlu, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmezken, iki isim sinema salonunun önünde buluştu.

Aslı Bekiroğlu aşkı buldu! İnci Taneleri oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile görüntülendi - 1. Resim

TÜRKAN ŞORAY AÇIKLAMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ 

Türkan Şoray kanunlarıyla ilgili bir soruya esprili bir yanıt veren oyuncu, “Benim Türkan Şoray kanunlarım yok. Oyuncu olarak kendime Jennifer Lawrence’ı yakın görüyorum. Ama Yeşilçam’dan bir ismi canlandıracak olsam o kişi Türkan Şoray olurdu. Benden Türkan Şoray çıkar!” diyerek kahkaha attı.

Aslı Bekiroğlu aşkı buldu! İnci Taneleri oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile görüntülendi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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