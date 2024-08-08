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Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! İşte o bomba isim

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 12:40 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:52
Aslı Enver&#039;in yeni partneri belli oldu! İşte o bomba isim

Oyunculuğa annelik molası veren ünlü oyuncu Aslı Enver, Kuşatma dizisiyle setlere dönüyor. Netflix'te seyirciyle buluşacak olan dizide Aslı Enver'e Engin Akyürek eşlik edecek.

Yıllar öncesinin fenomen yapımlarından Kavak Yelleri dizisiyle hayatımıza giren ve büyük bir ün kazanan Aslı Enver, geçtiğimiz yıllarda evlenmiş ve anne olmuştu.

Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! İşte o bomba isim - 1. Resim

Kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023 tarihinde kucağına alan Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, o sıralarda gelen teklifleri de değerlendiriyordu.

Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! İşte o bomba isim - 2. Resim

ASLI KABUL ETMEYİNCE TUBA OYNAMIŞTI

Adım Farah dizisi için Aslı Enver'e teklif gitmiş ancak oyuncu, annelik için ara verdiği dönem olduğu için teklifi reddetmişti.

Aslı Enver, Netflix için çekilecek Kuşatma dizisini ise kabul etti.

Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! İşte o bomba isim - 3. Resim

OSMAN BELLİ OLDU

Dizide Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.

Televizyon Dünyası'ndaki habere göre; Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partnerinin Engin Akyürek oldu.

Aslı Enver'in yeni partneri belli oldu! İşte o bomba isim - 4. Resim

Yıllardır partner olması istenilen oyunculardan gelen bu haber hayranlarını heyecanlandırdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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