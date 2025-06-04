Aslı Hünel'den duygusal doğum günü paylaşımı: Kalbime sakladım seni

Oyuncu Saruhan Hünel ile kardeşi Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde annelerinin vefat haberiyle büyük yıkım yaşadı. Sosyal medya hesabından annesini çok özlediğini belirten Aslı Hünel, doğum günündeki mesajıyla ise takipçilerini duygulandırdı.

ASLI HÜNEL DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRDI

Annesi Şükran Hünel'in vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Aslı Hünel, doğum gününde ''Canım annem, yıllar önce 4 Haziran'da doğum günü sürprizi yapmıştın bana. Annem benim, Allah'tan sonra varolma sebebim. Seni çok seviyorum. Kalbime sakladım seni." notuyla annesiyle karesini paylaştı.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Aslı Hünel, "Beni bugün dünyaya getiren canım annem, bundan sonra yapacağım her güzel şey senin için olacak. Ve çok sevdiğin Aslı, Savaş, benim damadım oğlum olsun dediğin, ondan iyi eş olur, evlen dediğin adam gerçekten sana da bana da yakışan harika bir eş, sana da evlat oldu. Ve biz seni sonsuza dek sevgiyle anacağız'.' dedi.