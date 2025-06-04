Hande Soral Bodrum'da yediği lahmacunun fiyatını açıkladı

Küçük Kadınlar, Fatih, Evlat Kokusu, İsimsizler, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, Bodrum tatili dönüşü Etiler'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla kahve içen Hande Soral,

HANDE SORAL BODRUM'DAKİ LAHMACUN FİYATLARINA GÖNDERMEDE BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu başlarken, lüks turizmde fiyatlar yeniden gündem oldu. Sosyal medyaya düşen bir içerik üreticisinin 1 adet lahmacun için 2 bin 500 TL ödediğini açıklaması tartışmalara yol açtı.

Kısa süre önce Bodrum tatilinden dönen, Hande Soral, muhabirlerin, "Bodrum'da lahmacunu, 2.500 TL'ye satan yerler var. O lahmacunlardan yediniz mi?” sorusuna; "Lahmacun yedik ama o fiyatlarda yemedik. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik. Çocukla tatil yaptığımız için ona uygun yerlere gidiyoruz. Genelde bir otele gidiyoruz ve oradan da dışarı çıkmıyoruz. Çok mekân mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor. Parayı baştan veriyoruz” diye konuştu.