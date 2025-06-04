Demet Özdemir bir dönem küs olduğu babasıyla buzları eritti! Soluğu baba ocağında aldı

Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı Eşref Rüya ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir, dizinin verdiği arada soluğu baba evinde aldı. Demet Özdemir, uzun süre küs kaldığı babasıyla arasındaki buzları eritti ve babasının yaşadığı İzmit'e gitti.

DEMET ÖZDEMİR BABA OCAĞINDA

Demet Özdemir, babasıyla uzun süre görüşmediğini aktardığı röportajında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Ekranların sevilen ismi, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek memleketi İzmit'e gitti. Ailesini ziyarete giden Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla takipçilerini hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Babasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, gönderisine "Biraz dut, biraz kiraz ve baba kucağı" notunu düştü.