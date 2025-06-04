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 | Dilek Ulusan

Demet Özdemir bir dönem küs olduğu babasıyla buzları eritti! Soluğu baba ocağında aldı

Demet Özdemir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda babasıyla uzun süren küslüğün ardından barıştığını itiraf etmişti. Eşref Rüya dizisiyle yoğun bir set temposuna giren Demet Özdemir, tatilde soluğu babasının yanında aldı.

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Demet Özdemir bir dönem küs olduğu babasıyla buzları eritti! Soluğu baba ocağında aldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 14:43

Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı Eşref Rüya ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir, dizinin verdiği arada soluğu baba evinde aldı. Demet Özdemir, uzun süre küs kaldığı babasıyla arasındaki buzları eritti ve babasının yaşadığı İzmit'e gitti.

DEMET ÖZDEMİR BABA OCAĞINDA

Demet Özdemir, babasıyla uzun süre görüşmediğini aktardığı röportajında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Demet Özdemir bir dönem küs olduğu babasıyla buzları eritti! Soluğu baba ocağında aldı

Ekranların sevilen ismi, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek memleketi İzmit'e gitti. Ailesini ziyarete giden Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla takipçilerini hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Babasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, gönderisine "Biraz dut, biraz kiraz ve baba kucağı" notunu düştü.

Demet Özdemir bir dönem küs olduğu babasıyla buzları eritti! Soluğu baba ocağında aldı
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Sıkça Sorulan Sorular

DEMET ÖZDEMİR NERELİ?
26 Şubat 1992 İzmit doğumlu Demet Özdemir, Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle ünlenmiştir.
ETİKETLER
#aile
#izmit
#demet özdemir
#Eşref Rüya
#Baba Ocağı
#Magazin
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