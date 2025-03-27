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 | Dilek Ulusan

Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'den aylar sonra yeni kare

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki Dilara karakteriyle popüler olan oyuncu Selda Özer, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

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Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'den aylar sonra yeni kare
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 14:04

Yayınlandığı döneme damga vuran 2002 ile 2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak dizisinin oyuncusu Selda Özer, aylar sonra ortaya çıktı. Dilara karakteriyle adından söz ettiren oyuncu sosyal medya hesabından yeni karesini paylaştı.

SELDA ÖZER'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bir İstanbul Masalı, En İyi Arkadaşım, Saçsaça Başbaşa, Limon Ağacı, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları gibi yapımlarda yer alan Selda Özer, son olarak 2013 yılında Kaçak dizisinde yer aldı.

Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Asmalı Konak ile popüler olan oyuncu sosyal medya hesabından uzun bir aranın ardından paylaşım yaptı. 64 yaşındaki Selda Özer'in son haline takipçilerinden yorum yağdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SELDA ÖZER KİMDİR?
1961 İstanbul doğumlu Selda Özer, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Bir Kaç Güzel Gün İçin ile oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu son olarak 2013 yılında ekranda yer aldı.
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