Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'den aylar sonra yeni kare

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki Dilara karakteriyle popüler olan oyuncu Selda Özer, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Yayınlandığı döneme damga vuran 2002 ile 2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak dizisinin oyuncusu Selda Özer, aylar sonra ortaya çıktı. Dilara karakteriyle adından söz ettiren oyuncu sosyal medya hesabından yeni karesini paylaştı.

SELDA ÖZER'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bir İstanbul Masalı, En İyi Arkadaşım, Saçsaça Başbaşa, Limon Ağacı, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları gibi yapımlarda yer alan Selda Özer, son olarak 2013 yılında Kaçak dizisinde yer aldı.

Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Asmalı Konak ile popüler olan oyuncu sosyal medya hesabından uzun bir aranın ardından paylaşım yaptı. 64 yaşındaki Selda Özer'in son haline takipçilerinden yorum yağdı.