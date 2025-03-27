Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manidar paylaşım! Üvey babasına mı gönderme yaptı?

Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, 17 Mart günü hayatını kaybetti. Sevenleri ve ailesi büyük üzüntü yaşarken, oğlu Taylan'ın son paylaşımı da kafaları karıştırdı.

TANYELİ'NİN OĞLU TAYLAN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Annesi Tanyeli'nin ölümü sonrası sessizliğini koruyan büyük oğlu Taylan son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Taylan; "Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler" paylaşımıyla dikkat çekti. Taylan'ın bu paylaşımını neden yaptığı merak edilirken, bazı kullanıcılar okları geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Tanyeli'nin üvey annesine çevirdi.

2014 senesinde hayatını birleştirdiği eşi İlker Sünnili, Tanyeli'nin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. İlker, "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü. Tanyeli, geçtiğimiz yıl bir röportajında eşiyle diyaloğundan bahsederek, "Eşime dedim ki "Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor." Ama o gitmedi. İlker, eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni" demişti.