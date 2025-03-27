Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kanserle mücadele eden Nursel Ergin'den sevindiren haber geldi

Rahim kanserinin ardından meme kanserine de yakalandığını duyuran Nursel Ergin, tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son paylaşımıyla sevenlerine müjdeli haberi veren Nursel Ergin, "Kendi yoluma gitme zamanı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanserle mücadele eden Nursel Ergin'den sevindiren haber geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 12:19

Sunucu Nursel Ergin, geçen aylarda önce rahim, ardından ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Zor dönemler geçiren Nursel Ergin sık sık takipçilerini veya kanserle mücadele eden kişilere destek olmak için paylaşımlarda bulundu. Nursel Ergin son paylaşımında; sonunda mücadelesini kazandığını duyurdu. Nursel Ergin, kendi hesabında yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini takipçilerine duyurdu.

NURSEL ERGİN KANSER SÜRECİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nursel Ergin, gözyaşları içinde kanser sürecini açacağı canlı yayında anlatacağını paylaştı. İlk olarak hastalığının teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

NURSEL ERGİN'DEN SEVİNDİREN HABER

Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastanede zafer çanını çalarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Sevinçten havalara uçan Nursel Ergin, tüm doktorlarına teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nursel Ergin gözyaşları içinde yaşadığı zor süreci paylaştı: 42 kiloya düştüm

Sıkça Sorulan Sorular

NURSEL ERGİN KAÇ YAŞINDA?
30 Temmuz 1980 doğumlu Nursel Ergin, yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce, Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, sunuculuk kariyeriyle adından söz ettirdi.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.