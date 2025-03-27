Kanserle mücadele eden Nursel Ergin'den sevindiren haber geldi

Sunucu Nursel Ergin, geçen aylarda önce rahim, ardından ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Zor dönemler geçiren Nursel Ergin sık sık takipçilerini veya kanserle mücadele eden kişilere destek olmak için paylaşımlarda bulundu. Nursel Ergin son paylaşımında; sonunda mücadelesini kazandığını duyurdu. Nursel Ergin, kendi hesabında yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini takipçilerine duyurdu.

NURSEL ERGİN KANSER SÜRECİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nursel Ergin, gözyaşları içinde kanser sürecini açacağı canlı yayında anlatacağını paylaştı. İlk olarak hastalığının teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

NURSEL ERGİN'DEN SEVİNDİREN HABER

Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastanede zafer çanını çalarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Sevinçten havalara uçan Nursel Ergin, tüm doktorlarına teşekkür etti.