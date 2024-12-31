Asuman Krause'nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı

31 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:58

Sunduğu programlar dikkat çeken Asuman Krause, şimdilerde ise Aileler Yarışıyor programıyla adından söz ettiriyor. Son görüntüsüyle çok konuşulan Asuman Krause'nin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Miss Turkey​ yarışmasında ikinci seçilen Asuman Krause, şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapmaya başladı. Fit ve genç görünümüyle tanınan Asuman Krause televizyondaki son görüntüsüyle çok konuşuldu. 48 yaşındaki oyuncu Asuman Krause'nin yüzündeki değişim sosyal medyayı da ikiye böldü.

ASUMAN KRAUSE'NİN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLERDEN KAÇMADI

Son olarak Aileler Yarışıyor programında sunuculuk yapan Asuman Krause, son görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşuldu. 1998 yılında başladığı televizyon​ hayatına son olarak Aileler Yarışıyor programıyla devam eden Asuman Krause, son yayınlanan bölümde izleyicileri bir hayli şaşırttı.

Daha önceki bölümlerden farklı bir görünümle ekranda yer alan Asuman Krause'nin son paylaşımına "Zaman ne kadar hızlı aktı", "Filtre mi vardı?" "Bu bölüm neden farklı" gibi sorular soruldu.