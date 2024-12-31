Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Asuman Krause'nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı

Asuman Krause'nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:58
Asuman Krause&#039;nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı

Sunduğu programlar dikkat çeken Asuman Krause, şimdilerde ise Aileler Yarışıyor programıyla adından söz ettiriyor. Son görüntüsüyle çok konuşulan Asuman Krause'nin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Miss Turkey​ yarışmasında ikinci seçilen Asuman Krause, şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapmaya başladı. Fit ve genç görünümüyle tanınan Asuman Krause televizyondaki son görüntüsüyle çok konuşuldu. 48 yaşındaki oyuncu Asuman Krause'nin yüzündeki değişim sosyal medyayı da ikiye böldü. 

ASUMAN KRAUSE'NİN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLERDEN KAÇMADI 

Son olarak Aileler Yarışıyor programında sunuculuk yapan Asuman Krause, son görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşuldu. 1998 yılında başladığı televizyon​ hayatına son olarak Aileler Yarışıyor programıyla devam eden Asuman Krause, son yayınlanan bölümde izleyicileri bir hayli şaşırttı. 

Asuman Krause'nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı - 1. Resim

Daha önceki bölümlerden farklı bir görünümle ekranda yer alan Asuman Krause'nin son paylaşımına "Zaman ne kadar hızlı aktı", "Filtre mi vardı?" "Bu bölüm neden farklı" gibi sorular soruldu. 

Asuman Krause'nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
1 Mart 1976 doğumlu Asuman Krause, Türk bir anneyle Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımına girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programında sunuculuk yapan Asuman Krause, Sonradan Görme dizisiyle de oyunculuk da yaptı.

 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
miss turkeytelevizyon

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...