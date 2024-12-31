Andrew Garfield'ın Nusret tepkisi! "Nefret ediyorum"

31 Aralık 2024 09:31 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:31

İnanılmaz Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu Andrew Garfield'den Nusret Gökçe hakkındaki sözleri gündem oldu. Londra'daki en abartılı mekanın Nusret Gökçe'nin yeri olduğunu belirten Andrew Garfield, "O adama çok içten bir nefret duyuyorum" dedi.

Örümcek Adam serilerinde rol alan ABD’li oyuncu Andrew Garfield, Londra'daki en abartılı mekânın hangisi olduğu sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Nusret Gökçe’den nefret ettiğini belirten Andrew Garfield, sözleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. ANDREW GARFIELD : NUSRET'TEN NEFRET EDİYORUM ABD'li oyuncu Andrew Garfield, verdiği son röportajında Nusret'ten nefret ettiğini itiraf etti. Londra'daki en abartılı mekânın hangisi olduğu sorusuna cevap veren Garfield, en abartılı mekânın Nusret Gökçe'ninki olduğunu belirtti. Andrew Garfield; "Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama Nusret'e karşı çok garip bir nefretim var" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. İlgili Haberler Hollywood yıldızı isim, Nusret'ten nefret ediyor! Soruya verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu Sanat dünyasının acı kaybı: Gönül Akkor yaşamını yitirdi