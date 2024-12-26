Lamine Yamal da Nusret şovunu izledi! Salt Bae hareketine yorum yağdı

26 Aralık 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:40

Ünlü şef Nusret Gökçe'nin bu sefer Barcelona'nın genç golcüsü Lamine Yamal'ı ağırladı. Yamal'ın, Gökçe ile özdeşleşen "Salt Bae" hareketini yaparken ki anları ise sosyal medyayı salladı.

Kendine has tarzıyla sosyal medyada gündem olan Nusret yüklediği kendine has videolarına da bir yenisini daha ekledi. Barcelona'da forma giyen genç oyuncu Lamine Yamal, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoranda yemek yerken görüntülendi. O anlarda Salt Bae hareketini de yapan futbolcuya beğeni yağdı.

LAMINE YAMAL, SALT BAE KERVANINA KATILDI

Lamine Yamal Nusret ile özdeşleşen "Salt Bae" hareketini yaparken görüntülendi. Yemeklerini tuzlayarak tatlandırmasıyla tanınan Nusret Gökçe ile Lamine Yamal'ın o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Futbolcular arasında oldukça popüler bir mekan olan mekanda akşam yemeği yiyen Lamine Yamal'a yemeğini bizzat Nusret Gökçe servis etti. Nusret Gökçe'yi dikkatlice izleyen Lamine Yamal'ın videosuna binlerce yorum yağdı.