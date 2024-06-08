Ata Demirer alyansı buldu! Sosyal medya kahkahalara boğuldu

08 Haziran 2024 11:21 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:34

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yaşamının büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, bu defa Ayamaz Plajı'ndan yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

'OLMADI KARAKOLA BIRAKIRIM'

Demirer, Ayamaz Plajı'nda bir alyans buldu. Alyansın fotoğrafını paylaşan komedyen; "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım, yüzük bende. Bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerine yer verdi.

YÜZÜĞÜN SAHİBİ BULUNDU

Çok geçmeden yüzüğün sahibi Kardelen hanım, sosyal medya hesabından Ata Demirer'e cevap verdi. Yüzüğün eşini paylaşan Kardelen hanım, "Ata bey, Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü. Düşürmez olaydı. Lütfen görünüz" dedi.