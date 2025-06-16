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 | Dilek Ulusan

Avatar Atakan, Berkan Karabulut'u az daha hastanelik ediyordu!

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ve Lale Onuk, dün sade bir törenle nişanlandı. Gecenin en çok konuşulan anı ise, gelin adayı Lale Onuk'un hazırladığı kahveye Avatar Atakan'ın şaka amaçlı sıvı sabun eklemesi oldu.

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Avatar Atakan, Berkan Karabulut'u az daha hastanelik ediyordu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 10:39

Geçtiğimiz yıl Paris'te Lale Onuk'a evlilik teklif eden Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, dün akşam nişanlandı. Çift, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Gecenin en çok konuşulan anı, kahve ikramı sırasında yaşandı.

AVATAR ATAKAN BERKAN KARABULUT'UN KAHVESİNE BAKIN NE ATTI

Berkan Karabulut'un yakın arkadaşları arasında yer alan Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da gecede çifti yalnız bırakmadı. Törende eğlenceli anlar yaşanırken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri kahve servisi sırasında kaydedildi.

Avatar Atakan, Berkan Karabulut'u az daha hastanelik ediyordu!

Gelin adayı Lale Onuk'un nişan gelenekleri kapsamında hazırladığı kahveler ikram edilirken, Avatar Atakan şaka yapmadan duramadı. Kahveyi karıştıran Onuk'a "Biraz daha tuz koy" diyerek espri yapan Atakan, işi bir adım öteye taşıyarak şaka amaçlı fincana sıvı sabun ekledi.

Avatar Atakan, Berkan Karabulut'u az daha hastanelik ediyordu!

Atakan'ın bu sürpriz hamlesi kahkahalarla karşılanırken, anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Şaka dozu yüksek bu an, geceye renk katan detaylardan biri olarak hafızalara kazındı.

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