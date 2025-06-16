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 | Dilek Ulusan

Oktay Kaynarca Uzak Şehir dizisine mi katılıyor? İlk açıklama geldi

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak şehir dizisi sezon finali yaparak ekrana veda etti. Yeni sezonda yeni oyuncuların katılacağı iddiaları dolaşırken, bir sayfanın Oktay Kaynarca'nın diziye katılacağını yazması sonrası ilk açıklama geldi.

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Oktay Kaynarca Uzak Şehir dizisine mi katılıyor? İlk açıklama geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 10:04

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinin başında gelen Uzak Şehir dizisi, sezon finaliyle de çok konuşuldu. Yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak diziye Oktay Kaynarca'nın katılacağı iddia edildi. Oyuncu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

OKTAY KAYNARCA UZAK ŞEHİR DİZİSİNE Mİ KATILACAK?

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber rol aldığı Oktay Kaynarca ile buluştu. Birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan iki ünlü isme yorum yağdı. Oktay Kaynarca son olarak ise Uzak Şehir dizisinin kadrosuna katılacağı haberlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Oktay Kaynarca Uzak Şehir dizisine mi katılıyor? İlk açıklama geldi

Bir sayfanın Uzak Şehir dizisine Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin babası rolünde Oktay Kaynarca'nın geleceğini iddia etmesinin ardından ünlü isim, "Bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor. İtibar edilmemesi hatta bloklanıp şikayet edilmesi rica olunur" sözleriyle iddiaları yalanladı.

Oktay Kaynarca Uzak Şehir dizisine mi katılıyor? İlk açıklama geldi
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