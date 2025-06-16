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 | Dilek Ulusan

Metroda ünlü var! Şakir Paşa Ailesi oyuncusunu görenler şaştı kaldı

''Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'' dizisinin final yapmasının ardından Bodrum'a tatile giden Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul'a döndü. Metroda görüntülenen Cem Yiğit Üzümoğlu, hayranlarının kamerasına takıldı.

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Metroda ünlü var! Şakir Paşa Ailesi oyuncusunu görenler şaştı kaldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 09:25

Aşk Mevsimi, Aşka Düşman, Kin, Adı Efsane gibi yapımlarda rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu, son olarak yer aldığı ''Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde oynadığı Cevat karakteriyle beğeni topladı. Metroda görüntülenen Cem Yiğit Üzümoğlu, spor tarzı ve terlikleriyle dikkat çekti.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU'NU METRODA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Dizinin yayın sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Üzümoğlu, projenin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla tatil yaparken görüntülenen Cem Yiğit Üzümoğlu soluğu İstanbul'da aldı.

Metroda ünlü var! Şakir Paşa Ailesi oyuncusunu görenler şaştı kaldı

Yaz sezonunun açılmasıyla soluğu birçok ünlü gibi Bodrum'da alan Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, dönüş yolunda İstanbul metrosunda görüntülendi. Terlik giyen ve spor kıyafetler tercih eden Cem Yiğit Üzümoğlu, samimi tavırlarıyla beğeni topladı.

Metroda ünlü var! Şakir Paşa Ailesi oyuncusunu görenler şaştı kaldı
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Sıkça Sorulan Sorular

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KAÇ YAŞINDA?
1 Mart 1994 doğumlu Cem Yiğit Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. İlk rolü, 2017 yılında yayımlanan Adı Efsane dizisinde oynadığı Hakan Şahin rolüdür.
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