Metroda ünlü var! Şakir Paşa Ailesi oyuncusunu görenler şaştı kaldı

Aşk Mevsimi, Aşka Düşman, Kin, Adı Efsane gibi yapımlarda rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu, son olarak yer aldığı ''Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde oynadığı Cevat karakteriyle beğeni topladı. Metroda görüntülenen Cem Yiğit Üzümoğlu, spor tarzı ve terlikleriyle dikkat çekti.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU'NU METRODA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Dizinin yayın sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Üzümoğlu, projenin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla tatil yaparken görüntülenen Cem Yiğit Üzümoğlu soluğu İstanbul'da aldı.

Yaz sezonunun açılmasıyla soluğu birçok ünlü gibi Bodrum'da alan Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, dönüş yolunda İstanbul metrosunda görüntülendi. Terlik giyen ve spor kıyafetler tercih eden Cem Yiğit Üzümoğlu, samimi tavırlarıyla beğeni topladı.