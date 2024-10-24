Ayazın Sonu Güneş bitiyor! Diziler bir bir final kararı aldı

24 Ekim 2024 16:05 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:05

Büyük umutlarla başlayan diziler peş peşe final oluyor. Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinden final haberi gelmiş ve hayranları yorum yağmuruna tutmuştu. Bir haber de Ayazın Sonu Güneş dizisinden geldi. Büyük umutlarla başlayan Ayazın Sonu Güneş dizisi de final kararı aldı.

Başrolünde Birand Tunca, Hira Koyuncuoğlu ve Sema Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Ayazın Sonu Güneş dizisi için kanal kararını verdi. Büyük umutlarla başlayan dizi Ayazın Sonu Güneş'in final tarihi belli oldu.

AYAZIN SONU GÜNEŞ BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pazartesi akşamları yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi bu hafta aldığı reytingle final kararı aldı. Aynı kanalda hafta içi her gün yayınlanan Ayazın Sonu Güneş dizisi için de final kararı çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi Ayazın Sonu Güneş, 75. bölümle final yapacak. Birand Tunca (Ayaz) ve Hira Koyuncuoğlu’nun (Güneş)'in yanı sıra Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Sema Öztürk ve Neslihan Acar da rol alıyordu.