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 | Dilek Ulusan

Aycan Yanaç, Adem Kılıçcı hakkında konuştu!

Survivor'da birlikte yarışan Aycan Yanaç ile Adem Kılıççı'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan haberler hakkında konuşan Aycan Yanaç, iddiaların doğru olmadığını belirterek, ''Adem benim ağabeyim gibi" dedi.

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Aycan Yanaç, Adem Kılıçcı hakkında konuştu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 17:34

2025 Survivor All Star sezonunda sona yaklaşılırken, iddialı yarışmacı Aycan Yanaç, elenmesinin ardından konuk olduğu programda konuştu. Adem Kılıççı ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuşan Aycan Yanaç, tüm çıkan haberleri yalanladı.

"ADEM ABİM GİBİDİR"

Aycan Yanaç, Adem Kılıççı ile aşk yaşadığı iddialarına, "Adem'le aşk yaşadığımız söyleniyor ama bu tamamen sosyal medyanın uydurması. Ona dışarıda da, yarışma içinde de hep 'ağabey' diye hitap ederim," diyerek iddiaları yalanladı. "Bana 'sarı fırtına' derdi, bu da aramızdaki dostane bir lakaptı," sözleriyle aralarındaki ilişkinin dostluktan ibaret olduğunu net biçimde ortaya koydu." dedi.

Aycan Yanaç, Adem Kılıçcı hakkında konuştu!

"ASENA'DAN ÖZÜR DİLEDİM"

Programda yarışmadaki ilişkileri ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruları cevaplayan Aycan, özellikle Asena ile yaşadığı polemiğe değinrek, "Asena ile neden tartıştığımı inanın hatırlamıyorum. Beni ona büyük ihtimalle Hikmet ispiyonlamıştır." diyerek özür dilediğini belirtti. Yanaç daha sonra ise, "Yarışmada yalnız kaldığı anlarda Hikmet için üzülüyordum. Ama bana 'şımarık Avrupalı' dedi. Bu sözlerinden sonra aramızın düzelmesi mümkün değil." dedi.

Aycan Yanaç, Adem Kılıçcı hakkında konuştu!
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