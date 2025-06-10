Aycan Yanaç, Adem Kılıçcı hakkında konuştu!

2025 Survivor All Star sezonunda sona yaklaşılırken, iddialı yarışmacı Aycan Yanaç, elenmesinin ardından konuk olduğu programda konuştu. Adem Kılıççı ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuşan Aycan Yanaç, tüm çıkan haberleri yalanladı.

"ADEM ABİM GİBİDİR"

Aycan Yanaç, Adem Kılıççı ile aşk yaşadığı iddialarına, "Adem'le aşk yaşadığımız söyleniyor ama bu tamamen sosyal medyanın uydurması. Ona dışarıda da, yarışma içinde de hep 'ağabey' diye hitap ederim," diyerek iddiaları yalanladı. "Bana 'sarı fırtına' derdi, bu da aramızdaki dostane bir lakaptı," sözleriyle aralarındaki ilişkinin dostluktan ibaret olduğunu net biçimde ortaya koydu." dedi.

"ASENA'DAN ÖZÜR DİLEDİM"

Programda yarışmadaki ilişkileri ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruları cevaplayan Aycan, özellikle Asena ile yaşadığı polemiğe değinrek, "Asena ile neden tartıştığımı inanın hatırlamıyorum. Beni ona büyük ihtimalle Hikmet ispiyonlamıştır." diyerek özür dilediğini belirtti. Yanaç daha sonra ise, "Yarışmada yalnız kaldığı anlarda Hikmet için üzülüyordum. Ama bana 'şımarık Avrupalı' dedi. Bu sözlerinden sonra aramızın düzelmesi mümkün değil." dedi.