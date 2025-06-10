Deniz Seki son konserinde yorum yağmuruna tutuldu! 2 ayda 15 kilo verdi

Yaz sezonu konserlerine başlayan Deniz Seki, fit haliyle dikkat çekti. Günde iki saat yürüyüş yaptığını belirten Deniz Seki, 2 ayda 15 kilo verdi.

Dile Kolay, Sızı, Kop Gel Günahlarından, İyisin Tabi ve Hayat İki Bilet gibi şarkıların sahibi Deniz Seki, verdiği kilolarla dikkat çekti. Zayıflama sırlarından bahseden Deniz Seki'nin 2 ayda 15 kilo verdiği öğrenildi.

DENİZ SEKİ VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Deniz Seki, yaz sezonuna hazırlanırken sıkı bir disiplinle çalıştı. Yaklaşık 2 ay içerisinde 15 kilo veren sanatçı zayıflama sırlarından bahsetti. Yeni yaşam tarzıyla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Seki, "Artık erken kalkıyor, erken yatıyorum. Günde 2 saate yakın yürüyüş yapıyorum. Bol bol su içiyorum. Vücudumun ihtiyaçlarını daha iyi dinlemeye başladım." dedi.

Beslenme düzenini de tamamen değiştiren sanatçı, bu sürecin yalnızca kilo vermekle ilgili olmadığını, aynı zamanda sahnedeki dayanıklılığını artırmak için bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Son konserinde kırmızı bir elbise giyen Deniz Seki, fit görüntüsüne yorum yağdı.