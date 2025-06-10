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 | Dilek Ulusan

Deniz Seki son konserinde yorum yağmuruna tutuldu! 2 ayda 15 kilo verdi

Yaz sezonu konserlerine başlayan Deniz Seki, fit haliyle dikkat çekti. Günde iki saat yürüyüş yaptığını belirten Deniz Seki, 2 ayda 15 kilo verdi.

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Deniz Seki son konserinde yorum yağmuruna tutuldu! 2 ayda 15 kilo verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 16:12

Dile Kolay, Sızı, Kop Gel Günahlarından, İyisin Tabi ve Hayat İki Bilet gibi şarkıların sahibi Deniz Seki, verdiği kilolarla dikkat çekti. Zayıflama sırlarından bahseden Deniz Seki'nin 2 ayda 15 kilo verdiği öğrenildi.

DENİZ SEKİ VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Deniz Seki, yaz sezonuna hazırlanırken sıkı bir disiplinle çalıştı. Yaklaşık 2 ay içerisinde 15 kilo veren sanatçı zayıflama sırlarından bahsetti. Yeni yaşam tarzıyla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Seki, "Artık erken kalkıyor, erken yatıyorum. Günde 2 saate yakın yürüyüş yapıyorum. Bol bol su içiyorum. Vücudumun ihtiyaçlarını daha iyi dinlemeye başladım." dedi.

Deniz Seki son konserinde yorum yağmuruna tutuldu! 2 ayda 15 kilo verdi

Beslenme düzenini de tamamen değiştiren sanatçı, bu sürecin yalnızca kilo vermekle ilgili olmadığını, aynı zamanda sahnedeki dayanıklılığını artırmak için bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Son konserinde kırmızı bir elbise giyen Deniz Seki, fit görüntüsüne yorum yağdı.

Deniz Seki son konserinde yorum yağmuruna tutuldu! 2 ayda 15 kilo verdi

Sıkça Sorulan Sorular

DENİZ SEKİ KAÇ YAŞINDA?
1 Temmuz 1970 Deniz Seki, Türk şarkıcı-şarkı sözü yazarı, oyuncu ve sunucu. İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki; Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı Bırakıp Gidersen ile birinci oldu.[
ETİKETLER
#beslenme
#sağlık
#kilo verme
#zayıflama
#deniz seki
#Stil
#Deniz Seki Son Durumu
#Magazin
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