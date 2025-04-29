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 | Dilek Ulusan

Aydilge çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıkladı: Çok korkuyoruz

Öykü kitapları ve çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aydilge son konserinde peş peşe itiraflarını sıraladı. Utku Barış Andaç ile mutlu bir evliliği olan Aydilge, çocuk sahibi olmak konusunda en büyük engelini ilk kez paylaştı.

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Aydilge çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıkladı: Çok korkuyoruz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 11:50

Aşk Olmak, Aşka Gel, Yangın Var gibi şarkıların sahibi Aydilge, 2018 yılında Utku Barış Andaç ile evlendi. Çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıklayan Aydilge, "Çok korkuyoruz" dedi.

AYDİLGE EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve şarkılarıyla çok konuşulan Aydilge, mutlu evliliğiyle de parmakla gösteriliyor. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Aydilge, samimi itiraflarda bulundu.

Aydilge çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıkladı: Çok korkuyoruz

Şarkıcı yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşıyoruz biliyorsunuz deprem de çok büyük bir risk. En azından İstanbul'dan taşınana kadar bir çocuk yapmayı düşünmüyoruz. Depremden gerçekten çok korkuyoruz çünkü" ifadelerini kullandı.

Aydilge çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıkladı: Çok korkuyoruz
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Sıkça Sorulan Sorular

AYDİLGE KAÇ YAŞINDA?
25 Haziran 1979 doğumlu Aydilge, Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.
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