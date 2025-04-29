Aydilge çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıkladı: Çok korkuyoruz

Öykü kitapları ve çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aydilge son konserinde peş peşe itiraflarını sıraladı. Utku Barış Andaç ile mutlu bir evliliği olan Aydilge, çocuk sahibi olmak konusunda en büyük engelini ilk kez paylaştı.

Aşk Olmak, Aşka Gel, Yangın Var gibi şarkıların sahibi Aydilge, 2018 yılında Utku Barış Andaç ile evlendi. Çocuk sahibi olma konusunda en büyük engelini açıklayan Aydilge, "Çok korkuyoruz" dedi.

AYDİLGE EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve şarkılarıyla çok konuşulan Aydilge, mutlu evliliğiyle de parmakla gösteriliyor. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Aydilge, samimi itiraflarda bulundu.

Şarkıcı yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşıyoruz biliyorsunuz deprem de çok büyük bir risk. En azından İstanbul'dan taşınana kadar bir çocuk yapmayı düşünmüyoruz. Depremden gerçekten çok korkuyoruz çünkü" ifadelerini kullandı.