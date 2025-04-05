Aydilge test sonuçlarını paylaştı! Hastanedeki görüntüsü endişelendirmişti

Aşk Olmak, Yangın Var, Aşka Gel gibi şarkılarla tanınan Aydilge, geçmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaşadığı komplikasyonlar ve fiziksel acıların yanında psikolojik olarak da zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Aydilge'den sevindiren haber geldi.

AYDİLGE HASTANE GÖRÜNTÜSÜYLE KORKUTMUŞTU

Şarkıcı, Aydilge, sağlık durumunun kötüye gittiğini ve son altı gündür hastane ile ev arasında gidip geldiğini belirterek, test sonuçları için sevenlerinden iyi dilekler istemişti. Aydilge, "Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim." diyerek sevenlerinden dua istemişti.

AYDİLGE'NİN TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI

Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" notunu düşen sanatçı, bu mesajına 'Hayat Şaşırtır' adlı şarkısının sözlerini de ekleyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.