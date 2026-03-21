Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aydilge'den Çağlar Ertuğrul'a Kurtlar Vadisi çıkışı

Şarkıcı Aydilge, oyuncu Çağlar Ertuğrul'un "İlla seyirciler etkilenecekse sabah akşam kuantum fiziği yayınlayalım yani" sözleri sonrası uzun bir açıklama yayınladı. Aydilge "Görsel işitsel sektör, kültürel ve sosyal değerleri taşıyan bir boyuta sahiptir" dedi.

Aydilge'den Çağlar Ertuğrul'a Kurtlar Vadisi çıkışı
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 10:08
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 10:08

Çirkin dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan , muhabirlerden gelen sorulara cevap verdi. şiddet içerikli diziler hakkında konuşan Çağlar Ertuğrul, "İlla seyirciler etkilenecekse sabah akşam kuantum fiziği yayınlayalım yani" dedi. Şarkıcı Aydilge ise Çağlar Ertuğrul'un açıklamasını eleştirdi ve " Mesele kötülüğün medyada anlatılması değil, nasıl anlatıldığıdır" diyerek uzun bir cevap verdi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL SÖZLERİYLE TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Çağlar Ertuğrul “Ben Narcos'un büyük fanıyım, Narcos izledim, etkilenmedim. Kurtlar Vadisi'ni çok severek izledim, etkilenmedim. İlla seyirciler etkilenecekse sabah akşam kuantum fiziği yayınlayalım yani. Eğer bu kadar kolay etkileniyorsa herkes, öyle yapalım.” dedi.

Aydilge'den Çağlar Ertuğrul'a Kurtlar Vadisi çıkışı

AYDİLGE'DEN ÇAĞLAR ERTUĞRUL'A CEVAP GECİKMEDİ

Aydilge ise sosyal medya hesabından Çağlar Ertuğrul'a cevap verdi ve "Çağlar Ertuğrul Bey'e bir müzisyen olarak değil bir iletişim uzmanı olarak cevap vermek isterim. Sizin etkilenmemiş olmanız, zihni henüz şekillenmekte olan pek çok gencin etkilenmekte olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet, izlediklerimiz ile davranışlarımızın doğrudan bir sebep sonuç ilişkisi yoktur. Tabi ki tek neden, diziler ve filmler değildir. Ama görsel işitsel ürünlerin gerçekliği eğip bükerek zihinlere yön verdiği, tüm uzmanların kabul ettiği bir gerçektir. Zaten bu yüzden medya okur yazarlığı önemle herkese tavsiye edilir. Mesele kötülüğün medyada anlatılması değil, nasıl anlatıldığıdır. Yani hayatta kötülükler var evet ama kötülük karizmatik, kahramanca bir şey gibi mi gösteriliyor, madde kullanmak havalı, şiddet uygulamak özenilecek bir şey gibi mi sunuluyor? Yani bu kötülük cezasız kalıp üstüne bir de güzellenip, doğallaştırılıyorsa orda işte durup sorumluluk almak zorunda herkes. Tekrar etmek isterim, tek neden tabi ki diziler, filmler değil. Ama görsel işitsel sektör, kültürel ve sosyal değerleri taşıyan bir boyuta sahiptir. Dolaşıma soktuğu anlamlar ve değerle, gerçekliği kurgulayan, yeniden üreten, belirli bir şekilde biçimlendiren yapısıyla yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi etkilere sahiptir. Tükettiğimiz ürünlerle hem ekonomik anlamda pazara katkıda bulunuruz, hem de tükettiğimiz ürünün taşıdığı anlamlar tarafından inşa edilir ve sürekliliğini de sağlamış oluruz. Hangi kültürel binanın inşasına tuğlanızı taşımak istersiniz? Asıl soru budur" dedi.

Aydilge'den Çağlar Ertuğrul'a Kurtlar Vadisi çıkışı
