Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına tokat!

24 Haziran 2024 07:42 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 08:37

Televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkardığı iddia edildi.

Samet İ., parasını isteyince iddiaya göre Sicimoğlu tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi.

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Eski çalışan Samet İ., "Çalışanın hakkını vermiyor" diyerek parasını alamadığını iddia etti.

"ÇALIŞANIN HAKKI VERİLİR, ÇALIŞMAYANIN DEĞİL"

Sicimoğlu ise karşılık olarak "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" dedi.

Samet İ. "Ettiğiniz hakaretler ettiğiniz küfürler..." deyince Sicimoğlu sinirlenerek tokat attı.

SİCİMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ayhan Sicimoğlu sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bir açıklama yaptı.

"ŞANTAJA MARUZ KALDIM"

Ayhan Sicimoğlu "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir" dedi.