Teoman'dan vasiyet açıklaması: "Birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek"

23 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:38

"Sayın Bay Rock Yıldızı" romanıyla son günlerde gündemde olan Teoman vasiyetini hazırladığını belirtip birikiminin dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını söyledi.

Ünlü rock yıldızı Teoman Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.

'BİRİKİMLERİMİN DÖRTTE BİRİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA GİDECEK'

"Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım" diyen Teoman "Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" dedi.

'KENDİMİ BABA OLARAK ÇOK BEĞENMİYORUM'

Kızıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan şarkıcı "Kendimi baba olarak çok beğenmiyorum. Ama kızımın bu konuda derdi yok. benim şapşallıklarıma çok gülüyor. Beceriksizliklerime. Ama ona güven duygusu vermeye çalışıyorum.

Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum. Timur'un düşünceleri biraz uçuk.

O bir alkolik ve majör depresyon sürecinde. O yüzden fikirleri, duyguları, oradan oraya savruluyor. Saçmalıyor her düşüncesinde ve hareketinde. Bense, en azından artık, çok daha makul biriyim." dedi.