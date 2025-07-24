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 | Efe Demir

Ayşe Barım için Adli Tıp'tan yeni karar! Sağlık durumu kritik

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelen ve daha sonrasında Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım, Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekkürlü bir hastaneye sevk edildi. Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılacak. İşte kararın detayları...

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Ayşe Barım için Adli Tıp'tan yeni karar! Sağlık durumu kritik
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:30

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelip Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle 'na sevk edilmişti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Barım, son olarak Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekkürlü hastaneye sevk edildi. Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılacak.

Ayşe Barım için Adli Tıp'tan yeni karar! Sağlık durumu kritik


DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulu'nun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."

Ayşe Barım için Adli Tıp'tan yeni karar! Sağlık durumu kritik

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#adli tıp kurumu
#cezaevi
#sağlık problemi
#Ayşe Barım
#Gezi Parkı Soruşturması
#Tekelleşme Iddiası
#Magazin
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