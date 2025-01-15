Ayşe Barım iddialarına Şafak Sezer de dahil oldu: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

15 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:48

Oyuncu Şafak Sezer, son günlerde dizi ve film sektöründe yaşanan tekelleşmeyle ilgili gündem olan iddialar hakkında konuştu. Sert açıklamalarda bulunan Şafak Sezer, "Şu an bizim sektör bir kişinin kontrolünde, o bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor" dedi.

Dizi ve film sektöründe tekelleşme yaşandığı iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Oyuncular konuyla ilgili ikiye bölünürken, Şafak Sezer​ de konuyla ilgili açıklama yaptı.

ŞAFAK SEZER, TEKELLEŞME İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Şafak Sezer, konuk olduğu programda son dönemde gündem olan tekelleşme iddialarına; "Bir grup var, o grubun dışına çıkıp bir şey yapamıyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bütün ajanslara gidilip iş yapılacak biri ile kast kuruluyordu. Yönetmenler de oradan seçiliyordu" dedi.

Kolpaçino serisiyle izleyici kitlesine sahip Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına tekelleşme iddialarıyla ilgili, "Sektör bir kişinin kontrolünde. O bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor. Onların da suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar. Bu işte adaletsizlik başladı. Kayırma var. 'Benim oyuncum' ne demek? Bu işi bilen, yapacak insan varsa o yapar. 'Benim oyuncum' diye bir şey olmaz ki bizde." dedi.