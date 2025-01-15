Ayşegül Aldinç'ten Filiz Akın paylaşımı! "Lütfen..."

15 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:19

Bir süredir sağlık problemi yaşayan Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a nakledildi. Oyuncu ve şarkıcı Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Bunun da üstesinden geleceksiniz" dedi.

Zatürre​ ve bazı enfeksiyon​ nedeniyle zor günler geçiren Filiz Akın​, önceki gün Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul​'a nakledildi. Filiz Akın'ın son sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yakın arkadaşı Ayşegül Aldinç'ten geçmiş olsun mesajı geldi.

FİLİZ AKIN SEVENLERİNİ KORKUTTU

Uzun süredir kanserle mücadele eden Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süre tedavi altında tutuldu. Eşiyle beraber bir süredir Bodrum'da yaşayan Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Filiz Akın'ın yakın arkadaşı oyuncu ve şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Canımın içi. En sevdiğim. Geçmiş bitmiş olacak. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Eminim. Lütfen..." notunu düştü.

Ayşegül Aldinç, daha önceki paylaşımında ise Filiz Akın'a olan sevgisini ve hayranlığını "Size olan sevgimi anlatacak kelime bulamıyorum. Dünya âlem biliyor zaten. Ve ben bundan çok mutluyum. Hep aynı şeyleri söyleyerek sıkıcı olmak istemiyorum ama en yakınlarına bile sevgisini ifade etmekte zorlanan bir nesilden geldiğimden bunu her fırsatta telaffuz etmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum." sözleriyle dile getirmişti.