Son dakika I İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu! Emre Ali Önder için yakalama kararı çıkarıldı

14 Ocak 2025 15:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:21

Son dakika I Datça'da yolun karşısına geçmeye çalışan eski basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder, kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılması tepki çeken Emre Ali Önder için yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika I Yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder’in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı! İLKAN KARAMAN'IN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU! YAKALAMA KARARI ÇIKTI Basketbol Süper Lig'inde birçok takımda forma giyen İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesine taşındığı gün 8 Eylül 2024'te gece 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil ile yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlkan Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaçan sürücü Emre Ali Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. 1.19 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Yalnız 4 ay tutuklu kalan Önder, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ali Önder’in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı! İlgili Haberler Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Ayşe Barım soruşturması sürüyor Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Cumhurbaşkanlığı devreye girdi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi