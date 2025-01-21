Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban da ifade verecek

21 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:41

Menajer Ayşe Barım iddiaları sonraları sonrası başlatılan soruşturma sonrası bugün Deniz Işın ifade verdi. Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Nedim Saban da ifade vermek üzere perşembe günü savcılığa çağrıldı.

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade için savcılığa çağrılmaya başlandı. Serenay Sarıkaya​ ve Deniz Işın'ın ardından oyuncu Nedim Saban da ifade vermek için savcılığa çağrıldı.

NEDİM SABAN DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık, Ayşe Barım soruşturmasında ismi geçenleri ifadeye çağırmaya başladı. Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaları reddederken, Deniz Işın da mağdur sıfatıyla bugün ifade verdi. Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim." dedi.

DENİZ IŞIN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Oyuncu Deniz Işın'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Işın ifadesinde, ’’Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Ayşe Barım’ tanırım, kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım ile daha önce bir kez karşılaştık kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu şirketle daha önce aramızda herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığı sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Söz konusu durum sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman sık sık bu konu dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim’’ dedi.