Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından Tolga Karel kendini tutamadı: Geç kalınmış bir operasyon

28 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:58

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, dizi dünyasında tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında konuştu. Kendini tutamayan Tolga Karel, "Ayakta alkışlıyorum" dedi.

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayşe Barım hakkındaki suçlamaları reddederken, Tolga Karel ise "Cumhuriyet Savcılarını, hiçbir dış etkiden etkilenmeden aldıkları bu onurlu karar nedeniyle takdir ediyor ve ayakta alkışlıyorum.” ifadelerini kullandı.

TOLGA KAREL'DEN ÇOK KONUŞULACAK AYŞE BARIM AÇIKLAMASI

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle ünlenen Tolga Karel, 7 yıl önce Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşti. Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Tolga Karel, Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Tolga Karel, yaptığı paylaşımda, "Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum, bir gün bile milletimi kötülemedim. Gittiğim, gördüğüm her yerde Türk olduğumu ve Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Bu geç kalınmış bir operasyon. Savcıları, hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum." dedi.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından paylaşımlarıyla gündem olan Tolga Karel, "Sadece oyuncu ajansları değil figuran ajanslarında hayvandan daha kötü muamele gören o insanlarda çıkıp konuşmalı birçoğu konuşamıyor çünkü ekmeğinden olurlar diye korkuyorlar ama ben korkmuyorum kim ki onlar korkacağım dilerim en ağır cezaları alırlar. " dedi.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki gösteren isimler arasında Hazal Kaya, Merve Dizdar, Hande Erçel ve Pınar Deniz de yer aldı. Ünlü isimler Ayşe Barım'ın fotoğraflarını paylaşarak destek oldu.