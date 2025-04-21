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 | Dilek Ulusan

Ayşe Mine ameliyata alındı! Sevenlerinden tek bir şey istedi

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Ayşe Mine 5 saat süren bağırsak ameliyatına girdi. Operasyon sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Ayşe Mine, sevenlerinden ricada bulunarak, "Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor" dedi.

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Ayşe Mine ameliyata alındı! Sevenlerinden tek bir şey istedi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 15:43

Erkek Milleti, Talih, Bir Sen Kaldın, Ağla Halime gibi şarkıların sahibi Ayşe Mine, geçtiğimiz günlerde zorlu bir ameliyat geçirdi. Bağırsaklarından tam tamına beş saat süren bir operasyon geçiren Ayşe Mine, son sağlık durumunu paylaştı.

AYŞE MİNE SEVENLERİNE SİTEM ETTİ

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Ayşe Mine, geçirdiği 5 saatlik bağırsak ameliyatının ardından sessizliğini bozdu. "Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor" diyen usta Mine, sağlık durumuyla ilgili umut veren açıklamalarda bulundu.

Ayşe Mine ameliyata alındı! Sevenlerinden tek bir şey istedi

Sanat dünyasının sevilen ismi, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı hastane odasından yaptı. Sevenlerini endişelendiren süreç hakkında konuşan Ayşe Mine, iyileşme sürecinin başladığını belirtti: "Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın."

Ayşe Mine ameliyata alındı! Sevenlerinden tek bir şey istedi
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Sıkça Sorulan Sorular

AYŞE MİNE KİMDİR?
30 Ocak 1961 doğumlu Ayşe Mine, lk müzik derslerini 13 yaşında Radife Erten'den almıştır. Daha sonra Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz, Özcan Korkut ve Melahat Pars'tan faydalanan Ayşe Mine, 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından Demek Ki Öyle başlıklı şarkısı ile ünlenmiştir.
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