Ayşe Mine ameliyata alındı! Sevenlerinden tek bir şey istedi

Erkek Milleti, Talih, Bir Sen Kaldın, Ağla Halime gibi şarkıların sahibi Ayşe Mine, geçtiğimiz günlerde zorlu bir ameliyat geçirdi. Bağırsaklarından tam tamına beş saat süren bir operasyon geçiren Ayşe Mine, son sağlık durumunu paylaştı.

AYŞE MİNE SEVENLERİNE SİTEM ETTİ

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Ayşe Mine, geçirdiği 5 saatlik bağırsak ameliyatının ardından sessizliğini bozdu. "Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor" diyen usta Mine, sağlık durumuyla ilgili umut veren açıklamalarda bulundu.

Sanat dünyasının sevilen ismi, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı hastane odasından yaptı. Sevenlerini endişelendiren süreç hakkında konuşan Ayşe Mine, iyileşme sürecinin başladığını belirtti: "Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın."