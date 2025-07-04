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 | Dilek Ulusan

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanmanın bilinmeyen yüzünü anlattı! Meğerse 1 yıldır devam ediyormuş

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırdıklarını duyurdu. Birlikte kamera karşısına geçen ve soruları cevaplayan çift, kızları Müjgan'ı uyuttuktan sonra çok kavga ettiklerini söyleyerek kolay bir süreç yaşamadıklarını dile getirdi.

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Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanmanın bilinmeyen yüzünü anlattı! Meğerse 1 yıldır devam ediyormuş
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 11:01

dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari ile son olarak Kardelenler dizisinde rol alan Edip Tepeli, 2017 yılında evlendi ve çift geçtiğimiz aylarda boşandı. "" kelimesinin yaklaşık bir yıldır gündemlerinde olduğunu belirten ikili, bu süreçte hem bireysel olarak hem de birlikte çok şey öğrendiklerini söyledi.

EDİP TEPELİ VE AYŞECAM TATARİ'DEN BOŞANMA İTİRAFI

Boşanma sürecinin sanıldığı kadar "medeni" ilerlemediğini de belirten çift, zaman zaman kavga ettiklerini, dramatik dönemlerden geçtiklerini ve Müjgan'ı uyuttuktan sonra çok kez tartıştıkları anların olduğunu da anlattı.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanmanın bilinmeyen yüzünü anlattı! Meğerse 1 yıldır devam ediyormuş

Özellikle "süper medeni boşanma" algısının gerçekçi olmadığını vurgulayan Tatari ve Tepeli, bu noktaya kolay gelinmediğinin altını çizdi. İki isim de boşandıktan sonra doğum günlerini beraber kutladı ve kızlarıyla verdikleri kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanmanın bilinmeyen yüzünü anlattı! Meğerse 1 yıldır devam ediyormuş
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ETİKETLER
#boşanma
#çocuklar duymasın
#Ayşecan Tatari
#Edip Tepeli
#Kardelenler
#Medeni Boşanma
#Magazin
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