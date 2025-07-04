Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanmanın bilinmeyen yüzünü anlattı! Meğerse 1 yıldır devam ediyormuş

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırdıklarını duyurdu. Birlikte kamera karşısına geçen ve soruları cevaplayan çift, kızları Müjgan'ı uyuttuktan sonra çok kavga ettiklerini söyleyerek kolay bir süreç yaşamadıklarını dile getirdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari ile son olarak Kardelenler dizisinde rol alan Edip Tepeli, 2017 yılında evlendi ve çift geçtiğimiz aylarda boşandı. "Boşanma" kelimesinin yaklaşık bir yıldır gündemlerinde olduğunu belirten ikili, bu süreçte hem bireysel olarak hem de birlikte çok şey öğrendiklerini söyledi.

EDİP TEPELİ VE AYŞECAM TATARİ'DEN BOŞANMA İTİRAFI

Boşanma sürecinin sanıldığı kadar "medeni" ilerlemediğini de belirten çift, zaman zaman kavga ettiklerini, dramatik dönemlerden geçtiklerini ve Müjgan'ı uyuttuktan sonra çok kez tartıştıkları anların olduğunu da anlattı.

Özellikle "süper medeni boşanma" algısının gerçekçi olmadığını vurgulayan Tatari ve Tepeli, bu noktaya kolay gelinmediğinin altını çizdi. İki isim de boşandıktan sonra doğum günlerini beraber kutladı ve kızlarıyla verdikleri kareleri sosyal medyadan paylaştı.