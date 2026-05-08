İşte Benim Stilim yarışmasıyla fenomen isimlerden biri olan Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz aylarda evinde ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incemeler sonrası intihar ettiği iddiası olarak kayıtlara geçen vefatla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ayşegül Eraslan’ın evinde yapılan incelemeler sonucunda, fenomenin evinde 3 kişiye ait parmak izi bulundu. Peki, Ayşegül Eraslan neden öldü? Ayşegül Eraslan öldürüldü mü? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ayşegül Eraslan neden öldü? Ayşegül Eraslan öldürüldü mü İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili intihar iddialarının ardından 3 kişiye ait parmak izi bulunması ve şantaj iddiaları soruşturmayı derinleştirdi. Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz aylarda evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde intihar iddiası ortaya atıldı. Eraslan'ın evinde yapılan incelemelerde 3 kişiye ait parmak izi bulundu. Ayşegül Eraslan'ın cep telefonları da incelemeye alındı. Ailenin avukatı, Eraslan'ın tehdit ve şantaja maruz kaldığına dair somut delillerin dosyada olduğunu belirtti.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz aylarda evinde ölü bulunmuştur. Yarışma ile tanınırlık kazanan Eraslan, sosyal medyası üzerinden yayınladığı not paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fenomenliğinin yanı sıra modellikte yapan Ayşegül Eraslan, yakınlarının ona ulaşamaması sonucu eve gitmeleriyle cansız bedeni bulunmuştu. Gündemde yer alan Eraslan’ın ölümüne dair ilk olarak intihar ettiğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde olayla ilgi farklı detaylar ortaya çıktı.

Ayşegül Eraslan’ın evinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin parmak izine rastlandı. Ayrıca Ayşegül Eraslan’a ait olan cep telefonlarının da inceleceği ve cihazlardan öncelikle parmak izi tespiti yapılacağı bildirildi.

HaberTürk’ün haberine göre, Ayşegül Eraslan’a ait olmadığı değerlendirilen bazı yazılarında kriminal de inceleme altına alınacağı ifade edildi. Tüm bu bilgilerin doğrultusunda Ayşegül Eraslan’ın ölümüne dair öldürüldü mü? soruları sorulmaya başlandı.

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Modacı ve fenomen olarak tanınan Ayşegül Eraslan, 27 yaşında geçtiğimiz aylarda evinde ölü bulunmuştu. Konu hakkında yapılan incemeler sürüyorken, ortaya çıkan farklı detaylar soruşturmayı derinleştirdi. Fenomen ismin evinde 3 kişinin parmak izine rastlanması ve şantaj iddiaları gündeme geldi.

Ayşegül Eraslan’ın evinde yapılan incelemeler sonucunda 3 kişinin parmak izine rastlanırken bu izlerin ailesine ait olduğu bildirildi. Ayrıca fenomene ait cep telefonlarının da inceleme altına alındığı bilgisi kamuoyunda yer aldı.

Ailenin avukatı Eraslan’ın şantaj ve tehdit edildiğini düşündüklerini ifade ederken “Ayşegül Eraslan'ın ölmeden önce tehdide uğradığına ilişkin somut deliller dosyada yer almaktadır. Buna ilişkin şüpheli şahıslar tespit edilmiştir ancak ne yazık ki henüz ifadeleri alınmamıştır.” Sözlerini kullandı.