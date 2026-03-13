‘İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan neden öldü? Ayşegül Eraslan'a ne oldu?’ merak konusu oldu. “İşte Benim Stilim” yarışmacılarından Ayşegül Eraslan’ın sosyal medyada paylaştığı not ve kanlı not gündeme bomba gibi düştü.

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medyada dolaşıma giren iddialar, moda yarışması “İşte Benim Stilim” izleyicilerini tedirgin etti. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Ayşegül Eraslan’ın hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, konu arama motorlarında da en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Ayşegül Eraslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı şüpheli paylaşım olayın intihar olabileceği ihtimallerini artırdı.

Eraslan paylaşımında şu cümleleri kullandı:

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

AYŞEGÜL ERASLAN'A NE OLDU?

Ayşegül Eraslan’ın şüpheli ölümü hakkında henüz detaylar ortaya çıkmadı. Ancak olayın intihar olabileceği düşünülüyor.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, 2025 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan “İşte Benim Stilim” yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olarak tanındı. Moda tasarımcısı olan Eraslan, yarışmada sergilediği cesur kombinler ve özgüvenli sahne performansıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

1997 doğumlu olduğu bilinen Eraslan, genç yaşına rağmen moda sektöründe aktif çalışmalar yürüten bir tasarımcıdır. Kendi koleksiyonlarını hazırlayan ve sosyal medyada moda içerikleri paylaşan Eraslan, özellikle stil önerileri ve tasarımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

YARIŞMADA NASIL TANINMIŞTI?

Eraslan, yarışmanın ilk haftalarında Marilyn Monroe temalı iddialı kombin ile jüri karşısına çıkarak dikkat çekmişti. Tasarım odaklı yaklaşımı ve sahne duruşu, yarışmanın en konuşulan isimlerinden biri olmasına neden olmuştu.



