Aytaç Saşmaz'dan, Cemre Baysel'e gönderme

Baht Oyunu dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz 4 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. İki isim konu hakkında sessizliklerini korurken, sosyal medya üzerinden ise birbirlerine gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Aytaç Saşmaz, eski sevgilisi Cemre Baysel'in paylaşımlarının ardından yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı. 4 yıllık ilişkilerini bitiren çift, ayrılıklarıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

CEMRE BAYSEL İLE AYTAÇ ŞAŞMAZ'DAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖNDERME

Ünlü oyuncular; Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi sona ermişti. Daha önce de ayrılıp barışan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını yeniden ayırdı. Cemre Baysel, ayrılık kararından saatler sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Oyuncu, fotoğraflarına da; "Güneşi yakalıyorum" notu düştü. Baysel'in bu paylaşımlarının ardından Aytaç Şaşmaz'dan da bir hamle geldi. Şaşmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya; "Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir. :)" ifadesini yazarak, eski sevgilisine gönderme yaptı.