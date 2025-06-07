Nihal Candan 29 kiloya düştü! Annesi Umut Candan kızının sağlıksız beslenme rutinini paylaştı

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevinde kalan Nihal Candan, anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Kilo vermeye devam eden Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede gözyaşlarına boğulan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının sadece kahve ve soda içtiğini belirterek yardım istedi.

NİHAL CANDAN'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Candan kardeşlere yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya üzerinden gelen sorular üzerine Nihal Candan’ın son sağlık durumunu paylaştı. Candan’ın hastane odasından bir fotoğrafını da paylaşan Kerimoğlu, genç fenomenin 29 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, "Ben şunu istiyorum. Yavruma bir psikiyatri mi yardım edecek psikolog mu? Bir şeyler yedirmesini istiyorum. Bu Allahtan en büyük dileğim herkes gibi yemesi içmesi. Şuanda rabbimden başka bir dileğim yok. Ben laf anlatamadım. Durum bu hale geldi. Çok iyi kalpli çocuk. Rabbim tez vakitte inşallah sağlığına kavuşur, aklı başına gelir, yemek yer. Soda ve kahve dışında da bir şeyler yer içer" diyerek yardım çağrısında bulundu.