Nihal Candan'ın yoğun bakımdan görüntüsü ortaya çıktı! 29 kiloya düşmüş

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilen Nihal Candan, yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkarken, Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü bildirildi.

Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi sonrası tahliye edildi. Bu süreçte 37 kiloya kadar düşen Candan’ın durumu giderek kötüleşti.

NİHAL CANDAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nihal Candan, dün yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, sosyal medya üzerinden “Abla lütfen ölme” sözleriyle paylaştığı video ile gündem oldu.

Candan kardeşlere yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya üzerinden gelen sorular üzerine Nihal Candan’ın son sağlık durumunu paylaştı. Candan’ın hastane odasından bir fotoğrafını da paylaşan Kerimoğlu, genç fenomenin 29 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.