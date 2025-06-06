Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serenay Sarıkaya bayram mesajında Ayşe Barım'a yer verdi

Uzun bir aranın ardından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, mesajında Ayşe Barım'a da yer verdi. Tatilde olan Serenay Sarıkaya,

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serenay Sarıkaya bayram mesajında Ayşe Barım'a yer verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 15:57

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti filmiyle seyircisinin karşısına çıkan Serenya Sarıkaya, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Annesini ve babasını aradığını dile getiren güzel oyuncu, "Buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını canı gönülden kutlarım ve gönülden kucaklarım hepinizi." diyerek mesajında menajeri Ayşe Barım'a da yer verdi.

SERENAY SARIKAYA'DAN DUYGUSAL BAYRAM MESAJI

Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınladı. 32 yaşındaki oyuncu son olarak bir davette ortaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.

Serenay Sarıkaya bayram mesajında Ayşe Barım'a yer verdi

Tatilden fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da önce cicilerimi giyip hazırlandım (Anne tarafım bayramlarda -özellikle anneanneme giderken- güzel ve bakımlı olma işini çok ciddiye alır.) sonra da sevdiğim büyüklerimi, ailemi arayarak güne başladım. Babamı aradım önce. Çünkü ne kadar geç ararsam o kadar bozulur. Bayram namazından çıkarken yakaladım babamı. Onu çok sevdiğimi, sağlıkla, sıhhatle beraber nice bayramlar görmeyi dilediğimi söyledim. Sonra annemi aradım. Güzel bir bayram kahvaltısı yapmışlar, dolaşmaya çıkacaklarmış birazdan. Anneme de onu çok sevdiğimi söyledim. Her zamanki gibi gözlerimden anladı burukluğumu. “çok şükür sağlıklıyız, işin gücün yolunda buna da şükür, at kırgınlıklarını, kucakla herkesi ve her şeyi. Biz bugünlere başımıza ne gelirse gelsin kucaklayarak ve affederek geldik.” Dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım." diyerek duygularını dile getirdi.

Serenay Sarıkaya bayram mesajında Ayşe Barım'a yer verdi

Geçen sene anneannesini kaybettiğini dile getiren Serenay Sarıkaya, "Normalde anneannemi arardım sonra. Kalan son aile büyüğümüz oydu, geçen sene vefat etti canım. Beni çok severdi. Ben de onu çok sevdiğimi, onu ne kadar özlediğimi söylerken hep kıkır kıkır gülerdi çok hoşuna giderdi. Benim ismimi doğru söyleyene kadar önce annemin sonra teyzemin isimlerini söyler sonunda Serenayyyyım guzum der, dert yanardı sağlığından, ağrılarından… Sonra Ayşeciğimi arardım. Muhtemelen köyünde, evinde olurdu. Kocaman gülümseyerek açardı telefonu. Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu. Çünkü tüm sevdiklerini bir araya toplamaya bayılır. “Kaç gel hadi, bir iki gün sonra dönersin” derdi kesin. Hep ağırlardı, herkesi ağırlardı, kucaklardı herkesi ve her şeyi. Annemin dediği gibi. Şimdi onun sofrasına gidemediğim günler için de buruğum küskünüm." dedi.

Serenay Sarıkaya bayram mesajında Ayşe Barım'a yer verdi

Sarıkaya, "Demem o ki. Ama buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını canı gönülden kutlarım ve gönülden kucaklarım hepinizi. Hayatta ve sağlıklı oldukça, sevdikçe ve sevildikçe, özgürce kucakladıkça ve kucaklaştıkça, iyileşecek, güzelleşecek her şey…" diyerek mesajını bitirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jennifer Lopez kılıktan kılığa girdi! Yeni imajıyla kimse tanıyamadı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.