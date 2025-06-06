Jennifer Lopez kılıktan kılığa girdi! Yeni imajıyla kimse tanıyamadı

Bu yaz Türkiye'de konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni filminde bambaşka bir imajla kamera karşısına geçti. 55 yaşındaki oyuncu rolü için inanılmaz bir değişim geçirdi.

Merakla beklenen Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) filminden ilk fragman yayınlandı. Manuel Puig'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan film, 1985 yılında ilk kez sinemaya uyarlandı ve Oscar kazandı.

JENNIFER LOPEZ'İN DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

55 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yeni rolü için inanılmaz bir değişim geçirdi. Terrence McNally, John Kander ve Fred Ebb'in müzikalinden uyarlanan filmde Lopez, örümcek kadın olan Ingrid Luna adlı bir oyuncuyu oynadı.

Kiss of the Spider Woman, Lopez'in ilk müzikal filmi olma özelliği taşıyor. Lopez, ayrıca eski eşi Ben Affleck ve Matt Damon ile filmin yapımcıları arasında yer alıyor. Kasım ayında Variety’e konuşan Lopez "şimdiye kadar oynadığım en zorlu ve ödüllendirici rol" demişti.