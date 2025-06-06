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 | Dilek Ulusan

Dorukhan Toköz, Didomido iddialarına fotoğraflı cevap verdi

Eyüpspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'ün Didomido adıyla bilinen müzisyen Didem ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sosyal medyada iddialar dolaşırken, Dorukhan Toköz'den ilk açıklama geldi.

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Dorukhan Toköz, Didomido iddialarına fotoğraflı cevap verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 14:40

Şu anda Eyüpspor'da top koşturan Dorukhan Toköz'ün Didomido adıyla bilinen müzisyen Didem ile aşk yaşadığı iddia edildi. İki isim sosyal medyada hesaplarında aynı yerSosyal medyada aynı yerde atılan fotoğraflar ise iddiaları güçlendirmişti. Dorukhan Toköz'den iddialara cevap geldi.

DORUKHAN TOKÖZ İLE DİDOMİDO YAN YANA

Dorukhan Taköz, ile Didomido adıyla bilinen müzisyen Didem'in aynı yerde fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aynı yerde peş peşe fotoğraflar paylaşması da iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada konuşulan olay sonrası Dorukhan Toköz'den iddialar yanıt niteliğinde paylaşım geldi.

Dorukhan Toköz, Didomido iddialarına fotoğraflı cevap verdi

Birkaç arkadaşı, Didem ve kendi fotoğrafının olduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Dorukhan Toköz, "Güzel kardeşlerim" notunu düştü. Dorukhan Taköz düştüğü not ile aşk iddialarını sonlandırmış oldu.

Dorukhan Toköz, Didomido iddialarına fotoğraflı cevap verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?
21 Mayıs 1996 Eskişehir doğumlu Dorukhan Toköz, Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giymektedir. 9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 29 Temmuz 2021'de Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
ETİKETLER
#futbolcu
#müzisyen
#eyüpsor
#eyüpspor
#dorukhan toköz
#sosyal-medya
#Didomido
#Didem
#Aşk Iddiaları
#Magazin
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