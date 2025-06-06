Dorukhan Toköz, Didomido iddialarına fotoğraflı cevap verdi

Şu anda Eyüpspor'da top koşturan Dorukhan Toköz'ün Didomido adıyla bilinen müzisyen Didem ile aşk yaşadığı iddia edildi. İki isim sosyal medyada hesaplarında aynı yerSosyal medyada aynı yerde atılan fotoğraflar ise iddiaları güçlendirmişti. Dorukhan Toköz'den iddialara cevap geldi.

DORUKHAN TOKÖZ İLE DİDOMİDO YAN YANA

Dorukhan Taköz, ile Didomido adıyla bilinen müzisyen Didem'in aynı yerde fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aynı yerde peş peşe fotoğraflar paylaşması da iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada konuşulan olay sonrası Dorukhan Toköz'den iddialar yanıt niteliğinde paylaşım geldi.

Birkaç arkadaşı, Didem ve kendi fotoğrafının olduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Dorukhan Toköz, "Güzel kardeşlerim" notunu düştü. Dorukhan Taköz düştüğü not ile aşk iddialarını sonlandırmış oldu.