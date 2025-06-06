Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Halsey'in kulis istekleri 'Pes' dedirtmişti! Gerçek mesajla ortaya çıktı

İstanbul'da sahne alacak dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, "Kulis isteklerini açıkladı" haberlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Halsey'in kulis istekleri 'Pes' dedirtmişti! Gerçek mesajla ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 12:39

Dünya çapında hayran kitlesine sahip Halsey, Türkiye'de de üç yıl aranın ardından ikinci kez konser vermeye hazırlanıyor. 2022’de verdiği konserin ardından bir kez daha Türk hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

HALSEY'İN KULİS İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konser öncesi Halsey’in kulis için bazı talepleri olduğu iddia edilmişti. Bunlar arasında; Lahmacun, mücver, baklava, buzlu badem ve Türk kahvesi de yer alıyordu.
Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara, sosyal medya hesabından yorum yaparak cevap verdi. Halsey, kuliste sadece iki basit isteği olduğunu açıklayarak; "Taze simit ve çay" dedi.

Halsey'in kulis istekleri 'Pes' dedirtmişti! Gerçek mesajla ortaya çıktı

Halsey, 2019 - 2023 arasında ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın ile evliliğinden Ender adında oğlu dünyaya gelmişti. Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

Halsey'in kulis istekleri 'Pes' dedirtmişti! Gerçek mesajla ortaya çıktı

Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey, geçen yıl sosyal medya paylaşımına The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesiyle hayranlarını korkutmuştu. Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey; "Uzun hikâyenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikâyenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.