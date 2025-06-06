Halsey'in kulis istekleri 'Pes' dedirtmişti! Gerçek mesajla ortaya çıktı

Dünya çapında hayran kitlesine sahip Halsey, Türkiye'de de üç yıl aranın ardından ikinci kez konser vermeye hazırlanıyor. 2022’de verdiği konserin ardından bir kez daha Türk hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

HALSEY'İN KULİS İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konser öncesi Halsey’in kulis için bazı talepleri olduğu iddia edilmişti. Bunlar arasında; Lahmacun, mücver, baklava, buzlu badem ve Türk kahvesi de yer alıyordu.

Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara, sosyal medya hesabından yorum yaparak cevap verdi. Halsey, kuliste sadece iki basit isteği olduğunu açıklayarak; "Taze simit ve çay" dedi.

Halsey, 2019 - 2023 arasında ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın ile evliliğinden Ender adında oğlu dünyaya gelmişti. Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey, geçen yıl sosyal medya paylaşımına The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesiyle hayranlarını korkutmuştu. Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey; "Uzun hikâyenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikâyenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullanmıştı.