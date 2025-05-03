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 | Dilek Ulusan

Azeri kızı Günel, estetik iddialarına sert çıktı: Sıkıntılarınız var

Günel Zeynelova veya bilindik adıyla Azeri Kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in küçük yaşlarda müzik sektörüne kazandırdığı bir isim oldu. Son dönemde değişimiyle çok konuşulan Günel, estetik sorularına sert çıktı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 15:21

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Azeri kızı Günel, cevaplarıyla gündem oldu. Estetik haberleriyle sık sık gündem olmaktan rahatsız olan Günel, kendisine gelen soruları bir bir cevapladı.

AZERİ KIZI GÜNEL, ESTETİK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve o gündem sonra müzik sektörüne giren Günel Zeynelova, son yıllarda değişimiyle gündemde. Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Günel, filtreyi açmadığını ve doğal haliyle ekranda olduğunu belirterek, "Eğer estetik düşkünü olsam, kendimi beğenmesem, zaten öyle çekerim. İnsan kendini her şekilde beğenir. Çok şükür. Sizin niye böyle sıkıntılarınız var" diyerek sürekli estetik iddialarının gündeme gelmesine sinirlendi.

Azeri kızı Günel, estetik iddialarına sert çıktı: Sıkıntılarınız var

Günel daha önce ise estetik iddialarına “Ben kendime bakıyorum. Bir kadın kendisine bakmalı. Büyüdüm herhalde ya! Burnum ve dudaklarım dışında hiçbir şey yaptırmadım. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil!” dedi. Günel'e sosyal medyadan yaptığı estetik açıklaması sonrası "Neden estetiğim var demiyorsun", "Gereksiz bir açıklama olmuş", "nerde o eski Günel" gibi yorumlara maruz kaldı.

Azeri kızı Günel, estetik iddialarına sert çıktı: Sıkıntılarınız var
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Sıkça Sorulan Sorular

AZERİ KIZI GÜNEL KAÇ YAŞINDA?
25 Ekim 1985 Azerbaycan doğumlu Günel, Didem şarkısıyla Türkiye'de tanınmaya başladı. Pop tarzında müzikler söyleyen Günel, son olarak 2018 yılında Kırık Vazo şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
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